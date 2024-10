Delegado Paulo Cassiano conduz a investigação e diz que as buscas foram concluídas - Foto Divulgação

Publicado 10/10/2024 13:18

Campos – A Polícia Federal (PF) cumpriu cinco mandados de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira (10), por conta da Operação Expulsão dos Batavos, visando apurar irregularidades na contratação de uma empresa para fornecer insumos médico-hospitalares à Santa Casa de Misericórdia de Campos dos Goytacazes, no norte do Estado do Rio de Janeiro.

Os mandados foram expedidos pela 2ª Vara Federal de Campos – quatro no município e um em Maricá, região metropolitana no Rio -, nas residências dos investigados e no próprio hospital. A investigação – que tem à frente o delegado Paulo Cassiano Júnior - acontece desde agosto deste ano, por requisição do Ministério Público Federal.

De acordo com a PF, a contratação da empresa pelo hospital supera o valor de R$ 3 milhões. “Além disso, os insumos médico-hospitalares foram adquiridos com valores superfaturados, e boa parte dos materiais comprados sequer chegou a ser entregue”, relata. A reportagem tentou ouvir um dos diretores da Santa Casa; mas, o celular dele estava fora de área.

Segundo Paulo Cassiano, a Justiça também determinou o afastamento dos gestores da instituição: “Todos estão proibidos de ingressar no hospital; também é determinada a quebra dos sigilos bancários e o sequestro de bens dos envolvidos”.

O delegado pontua ainda que “os investigados poderão responder pelo crime de peculato, além de outros crimes que possam ser revelados no decorrer das investigações”. Ele ressalta que a ação em Marica aconteceu na casa do empresário que forneceu o material, onde foi encontrada uma arma de fogo sem registro: “O caso está sob apuração da delegacia da Polícia Federal de Niterói”, conclui.

DESVIO DE VERBA - Não são divulgados nomes; porém, a Justiça Federal explica que o caso envolve suposto esquema fraudulento para desvio de verba milionária; e que os bens imóveis e veículos dos diretores da Santa, além de valores depositados em instituições financeiras estão bloqueados por suspeita de desvio de verba federal, desde o dia 20 de setembro.

A 2ª Vara Federal relata que a denúncia do suposto esquema partiu da própria direção financeira da Santa Casa ao detectar uma aquisição de equipamentos de forma suspeita, dado o preço acima da média de mercado: “Além disso, mesmo já tendo sido pago o valor, os equipamentos não foram entregues pela empresa contratada até então (LVR Materiais Hospitalares Ltda)”.

O nome da operação (Expulsão dos Batavos) é inspirado em um fato histórico envolvendo a Casa de Misericórdia de Olinda (Pernambuco), um dos primeiros hospitais brasileiros, durante a invasão holandesa no Brasil, em 1624. Os batavos (assim conhecidos os invasores) saquearam e incendiaram o hospital, que após a expulsão dos criminosos, foi totalmente restaurado.