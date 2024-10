Zeus é um Golden Retriever de dois anos e onze meses, do Grupamento de Operações com Cães da Guarda - Foto GCM/Divulgação

Publicado 09/10/2024 21:31 | Atualizado 09/10/2024 21:43

Campos – “Um animal que faz a alegria geral, com apresentações em escolas, creches, hospitais e asilos, obedecendo aos comandos do instrutor e divertindo o público”. Este é o perfil de Zeus, um Golden Retriever de dois anos e onze meses, treinado pelo Grupamento de Operações com Cães (GOC) da Guarda Civil Municipal de Campos dos Goytacazes (RJ).

Zeus é um show dog que faz a diferença, já tendo se apresentado em outros municípios, a convite de escolas. Por conta da semana da criança, ele cumpriu agenda até em colégio particular, fazendo a alegria de turmas da educação infantil, saltando por barras e desenvolvendo outras atividades, encantando pequeninos e adultos.

O cão chegou ao grupamento ainda filhote, com três meses, já sinalizando tendência para a fama como dog show. Considerado um grande sucesso principalmente entre as crianças, ele é solicitado a posar para fotos com adultos e desempenha papel com características terapêuticas. O reconhecimento aconteceu, por exemplo, em “visitas” recentes a pacientes da Santa Casa de Misericórdia de Campos e à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

No hospital o cão demonstrou suas habilidades na Unidade de Cuidados Prolongados (UCP); encantou pacientes, acompanhantes e funcionários. Preparado para socialização com pacientes, Zeus é se apresenta quinzenalmente em unidades hospitalares, como, além da Santa Casa, Ferreira Machado, Hospital Geral de Guarus e Plantadores de Cana.

A presença na Apoe acontece em função de parceria da Guarda com a instituição, com o objetivo de contribuir para a terapia dos assistidos, todos jovens com deficiências intelectuais múltiplas. A presidente da entidade, Regina Célia, comenta: “É um momento terapêutico para eles (os assistidos) e de grande valia para nós; a resposta é muito positiva por parte dos assistidos”.

TERAPIA FACILITADA - O animal de natureza dócil e sociável foi treinado para se acostumar com as pessoas e se portar em diferentes ambientes, obedecendo a comandos como sentar, deitar, rolar, saltar e buscar objetos. Cumpre com sua simpatia e habilidade. O coordenador do Setor Social do canil da Guarda, Ítalo Augusto, ressalta a importância das visitas do cão a hospitais.

“O propósito é levar um pouco de alegria para as pessoas que estão enfermas, internadas por um período longo. A visita do cachorro, para eles, é algo diferente do cotidiano, proporcionando alegria para o ambiente; isso faz toda diferença no tratamento deles”, realça.

Para reforçar a significância dos eventos com a participação de Zeus, a Guarda destaca estudos que apontam benefícios proporcionados pela Terapia Facilitada por Animais: “É benéfica para crianças de várias maneiras, especialmente em atividades educacionais e terapêuticas, demonstrando ser uma ferramenta valiosa”, resume.