Toda programação acontece no Heliporto Farol de São Tomé, administrado pela Infra Operações Aeroportuárias - Foto Divulgação

Toda programação acontece no Heliporto Farol de São Tomé, administrado pela Infra Operações Aeroportuárias Foto Divulgação

Publicado 23/10/2024 12:09 | Atualizado 23/10/2024 13:02

Campos – Conscientizar sobre a importância da prevenção de acidentes e o cuidado com a saúde no ambiente de trabalho. Esta é a proposta da Infra Operações Aeroportuárias, ao promover a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (SIPAT) 2024, iniciada segunda-feira (21) no Heliporto Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes (RJ).

A programação vai até sexta-feira (25), com início sempre às 16h, abordando temas essenciais para garantir a segurança e o bem-estar dos colaboradores; entre eles meio ambiente e segurança contra incêndios. No primeiro dia, Carlos Bruno Moreira de Lemos, do Parque Estadual Lagoa do Açu (Pelag), falou sobre “A importância da preservação ambiental e práticas sustentáveis no ambiente de trabalho”.

Nessa terça-feira (22) a palestrante foi Andréa Pereira, abordando “Prevenção e combate ao assédio moral e sexual no ambiente corporativo”. O Capitão William, do 5º Grupamento de Bombeiro Militar (5º GBM) de Campos, focaliza, nesta quarta-feira (23), “Prevenção de incêndios e queimadas em áreas industriais e rurais, com foco em segurança e procedimentos de emergência”.

“Impactos dos detritos na aviação e a importância do controle de ruído aeronáutico” é o tema desta quinta-feira (24), tendo como palestrante Rosimar Tavares, supervisora do heliporto. Caberá ao segundo sargento Jorge Luiz de Matos Ferreira e a cabo Priscila Verdan Perestrelo Marques, ambos do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) encerrar a programação, sexta-feira.

O tema será “Cuidados com a saúde no ambiente de trabalho e a Lei Maria da Penha, reforçando a importância da proteção às mulheres contra a violência doméstica”. O Heliporto Farol de São Tomé está localizado na RJ-215 (antiga Estrada do Açúcar), em Santo Amaro, na Baixada Campista.