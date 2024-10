Durante palestra, Manuela de Paula falou sobre qualidade de vida no trabalho para servidores municipais - Foto Vadinho Ferreira/Divulgação

Publicado 28/10/2024 19:13

Campos – A XXVI Semana do Servidor, realizada pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos de Campos dos Goytacazes (RJ) foi encerrada quinta-feira (24), com palestra da psicóloga Manuela de Paula. Em homenagem à categoria pelo seu dia, o prefeito Wladimir Garotinho antecipou os salários e decretou ponto-facultativo nesta segunda-feira (28).

O tema da palestra foi “Qualidade de Vida no Trabalho para Servidores Municipais: Benefícios das atividades físicas, apoio emocional e outras iniciativas”; tendo sido abordadas questões focadas em movimento empático entre colegas de trabalho e valorização do servidor.

Nesta segunda-feira, Wladimir usa as redes sociais dele para enaltecer o funcionalismo do governo municipal e faz um resumo dos benefícios concedidos, “que resultaram na valorização profissional dos servidores e garantia dos seus direitos; entre eles, a regularização do pagamento e décimo terceiro salário em dia, com retorno da antecipação”.

O prefeito aponta, ainda, repasse de auxílios; pagamento de férias e rescisões atrasadas; adequação de pisos salariais de várias categorias; entre outros pontos. “No dia Dia do Servidor Público, todos vocês já com o salário na conta, antecipado conforme combinamos com todos. Então parabéns pelo dia. Muito obrigado por todo trabalho e todo serviço prestado ao município de Campos”, declara.

OUTROS BENEFÍCIOS - Além das questões salariais, Wladimir lembra que, desde o início do governo (em 2021) outros benefícios também foram conquistados pelos servidores: “Como a criação do Estatuto da Guarda Civil Municipal; capacitação profissional e melhores condições de trabalho, com reforma de equipamentos e aquisição de veículos novos; e realização de concurso público para várias categorias.

O secretário de Administração, Fellipe Almeida da Conceição Pacheco, acrescenta: “A Prefeitura de Campos realizou três concursos públicos contemplando várias carreiras profissionais, o que não acontecia há 11 anos no município. Os primeiros profissionais a serem aprovados em concurso e convocados foram os Educadores Sociais, que já estão trabalhando. em breve, serão os novos agentes da guarda e os profissionais de sete carreiras, aprovados nos concursos”.

Fellipe realça que foi concedida a equiparação salarial dos professores ao piso nacional e inaugurada a Policlínica do Servidor: “Houve também o avanço das ‘letrinhas’ (progressão horizontal), atualizada a cada dois anos e previsto no Plano de Cargos e Salários. O conjunto de medidas faz parte do programa de valorização do servidor municipal durante o ano inteiro”.