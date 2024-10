A partir da lei sancionada por Wladimir Garotinho, o abastecimento de ônibus está garantido - Foto Divulgação

A partir da lei sancionada por Wladimir Garotinho, o abastecimento de ônibus está garantido Foto Divulgação

Publicado 24/10/2024 21:14 | Atualizado 24/10/2024 21:32

Campos – Enquanto não define a execução de projeto macro, com investimento superior a R$ 540 milhões em estrutura de última geração, o prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, providencia para garantir o pleno funcionamento do transporte até a conclusão de todo o sistema.

Aprovado na última terça-feira na Câmara Municipal, Lei de número 9.160/2024 ampliando a litragem do Programa de Subsídio Emergencial de Óleo Diesel (PSED) para os operadores do Sistema de Transporte Público Coletivo de Passageiros em todo o município foi sancionada nesta quinta-feira (24) pelo prefeito.

O presidente do Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT), Nelson Godá, explica que a lei prevê acréscimo igual ao montante anterior de 4.200.000 litros de óleo diesel, passando de 10.105.533 (Lei 9.419, de 23 de novembro de 2023) para 14.305.533 litros do combustível: “A subvenção econômica se dará em caráter excepcional até o dia 31 de dezembro de 2025”.

O programa foi crido em 2022 com o objetivo de garantir o pleno funcionamento do transporte até a conclusão de todo o sistema: “Com isso, houve retomada do transporte em localidades onde, na época, não havia atendimento, como por exemplo, Sentinela do Imbé, cujos moradores ficaram sem ônibus por um período de seis anos”, assinala o presidente.

Godá resume que a lei tem por finalidade auxiliar no planejamento, contratação e manutenção do programa para o próximo ano, sem interrupções: “O abastecimento aos operadores foi restabelecido e segue dentro da normalidade. Já para o próximo ano todo o sistema passará por reestruturação”.

PROJETO MACRO - Realçando anúncio feito recentemente por Wladimir, o presidente cita a renovação da frota com mais de 350 novos ônibus, três novas estações de integração de todo o sistema e bilhetagem unificada. Está prevista a retomada das negociações com a Caixa Econômica Federal ainda este ano, para aquisição dos veículos, sendo 106 elétricos e 248 Euro



O recurso Wladimir conseguiu junto ao governo federal, como parte do Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções. Conforme o prefeito já detalhou, “a Caixa irá operacionalizar o financiamento e efetivar o convênio; será feita licitação e a empresa vencedora realizará a entrega dos veículos”.

Do projeto macro constam ainda três estações de integração, já em fase de conclusão, em Donana, Baixada Campista; Parque Nova Canaã, subdistrito de Guarus; e Ururaí. Godá enfatiza que “a previsão é que as três estações estejam prontas no início de 2025 para que o sistema de integração seja efetivado”.