Sérgio Mansur anunciou posicionamento nesta quarta-feira e aguarda manifestação da Arteris - Foto Vadinho Ferreira/Divulgação

Campos - Um bloqueio em trecho da BR-101, no Shopping Estrada, próximo ao Sest Senat, em Campos dos Goytacazes (RJ), está causando transtornos e muitas reclamações de moradores e comerciantes da região, além de motoristas que alegam lentidão, principalmente nos período de trânsito intenso. O governo municipal busca solução e apresenta sugestão à Arteris Fluminense, responsável pela medida.

O fechamento acontece desde o dia 11 de outubro. A Arteris alega ter atendido solicitação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que, por meio de nota, justifica: “A retirada dos quebra-molas foi para melhor fluidez do trânsito no local; também foram fechadas uma entrada e uma saída do Shopping Estrada, onde tínhamos dois pontos de retenção; agora somente há um, na saída após o Detran”.

No entanto, a iniciativa (visando garantir mais fluidez ao trânsito no trecho de ligação do contorno com a BR-101 em direção a Guarus e ao Espírito Santo) parece ter causado efeito contrário ao pretendido. Através da Subsecretaria de Mobilidade, a prefeitura acaba de encaminhar ofício a Arteris Fluminense informando a situação e sugerindo solução.

Segundo o subsecretário, Sérgio Mansur, os bloqueios implantados na área estão prejudicando as condições de acesso no local: “Após o bloqueio próximo ao Sest Senat, a saída de moradores e usuários da região ocorre em um único local, provocando retenções de veículos, principalmente na hora do rush”, confirma.

Mansur observa que a área prejudicada, além de abrigar o principal terminal interestadual da cidade, abriga instalações do Detran-RJ, estabelecimentos comerciais de porte e três condomínios residenciais que totalizam quase mil unidades: “Com isso, resulta em um grande fluxo de veículos que se encontram com o direito de ir e vir prejudicado”.

ALTERNATIVA - No ofício endereçado à Arteris Fluminense o subsecretário, além de solicitar medidas urgentes - no sentido de restabelecer ou readaptar nova solução com finalidade de reduzir o impacto no local -, também sugere a criação de uma nova alternativa para saída. “Aguardamos uma manifestação positiva da Arteris”, acredita. No mesmo dia em que o bloqueio foi feito surgiram reclamações.

A Arteris resume que realizou intervenções nas sinalizações e nos dispositivos de segurança entre os quilômetros 66,6 e 67,5 da BR-101, do antigo “Trevo do Índio” ao Shopping Estrada, com o intuito de ordenar o fluxo de veículos que acessam a rodovia, estabelecimentos comerciais e condomínios residenciais da região.

Em nota, a concessionária explica que a medida tem caráter experimental com estudo de novas propostas de melhorias em sinalização. E enfatiza: “Equipes técnicas da concessionária e da Polícia Rodoviária Federal estão realizando avaliações contínuas do local, visando equilibrar a fluidez do tráfego com a segurança de todos os usuários da via”.

Sobre o ofício enviado pela prefeitura, a concessionária diz que reforça a importância de estudar soluções específicas para a área urbana e está elaborando sugestões que visam aprimorar a mobilidade e a segurança no local: “A Arteris está analisando alternativas para melhorar o tráfego, incluindo a segregação entre veículos leves e pesados”.

Outra possibilidade citada é asfaltamento, pela prefeitura, de ruas existentes no município que poderiam absorver parte do tráfego, evitando o uso da rodovia. Quanto à orientação aos motoristas, a Arteris sugere que devem aumentar a atenção ao fluxo, respeitar a velocidade indicada e manter distância segura do veículo que vai à frente