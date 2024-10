Desde essa sexta-feira a Defesa Civil de Campos está alertando e orientando a população - Foto Ilustração/Defesa Civil

Publicado 19/10/2024 16:31 | Atualizado 19/10/2024 16:42

Campos/Região – A previsão de tempestade e rajadas de ventos para este sábado (19), possivelmente até segunda-feira (21) no estado do Rio de Janeiro, deixa municípios e a companhia de energia elétrica Enel em alerta. No entanto, a Marinha do Brasil não prevê ressaca nas praias fluminenses.

Em Campos dos Goytacazes, na região norte, a Secretaria Municipal de Defesa Civil está orientando, deste esse sábado (18), que diante da previsão de chuvas significativas até segunda-feira, “por meio do Centro de Monitoramento de Desastres (CEMOD), mantém equipes de prontidão para atendimentos em caso de emergência”.

Segundo o órgão, “a Marinha do Brasil não emitiu alerta quanto à possibilidade de ressaca no Farol de São Tomé, em Campos”. A nota diz que “para este sábado e segunda-feira é apontada a possibilidade de chuvas moderadas a ocasionalmente fortes no município”. A população é orientada a entrar em contato, para caso de emergência, por meio dos telefones 199 ou (22) 98175-2512.

A Defesa Civil de São João da Barra informa que também está monitorando a situação monitorar a situação, da mesma forma que outros municípios da região. A expectativa é causada por uma frente fria que chegou ao estado do Rio de Janeiro, pontua o CEMOD –Campos, recomendando que moradores de áreas suscetíveis a riscos para redobrar a atenção.

A Enel reforça o alerta quanto à possibilidade de tempestades e rajadas de ventos para o período e divulga que acionou seu plano de emergência, com reforço de equipes nas ruas e nos canais de atendimento aos clientes: “Estão sendo disponibilizados os seguintes canais digitais: www.enel.com.br, App Enel Rio e o WhatsApp (21) 99601-9608”.