A orquestra se apresentou em vários municípios este ano, por conta da turnê Orquestrando a Vida - Foto Divulgação

A orquestra se apresentou em vários municípios este ano, por conta da turnê Orquestrando a Vida Foto Divulgação

Publicado 18/10/2024 14:35 | Atualizado 18/10/2024 15:03

Campos – A Turnê Orquestrando a Vida 2024, com apresentação da Orquestra Sinfônica Mariuccia Iacovino, será encerrada no próximo dia 23, em Campos dos Goytacazes, com entrada franca. O espetáculo estava previsto para o último dia 10; porém, teve de ser transferido, devido à instabilidade do tempo com previsão de chuva.

A programação está marcada para a Arena Davi Machado (Rua Baronesa da Lagoa Dourada 147), com início às 20h. O repertório inclui composições de Strauss, George Gershwin, Fafá de Belém, Zequinha de Abreu, Baden Powell, Tom Jobim, Grieg, entre outros. Os músicos, na faixa etária de 10 a 19 anos, são de áreas de risco social de Campos.

A sinfônica foi formada em 1995 e tem direção geral do maestro Jony William Villela Vianna; a coordenação artística é de Hodyllon Martins, com regência do maestro Brian Fleming e realização do Instituto Dell’Arte. A turnê já passou por Rio das Ostras, Cardoso Moreira, Rio de Janeiro e Niterói.

A turnê tem apoio do governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Desenvolvido há 29 anos, por iniciativa do maestro Jony William, o projeto social Orquestrando a Vida atende cerca de 300 menores de Campos matriculados no ensino fundamental e médio na rede pública de ensino, com renda familiar de até um salário-mínimo e meio.

Jony William explica que o objetivo é “promover o aprendizado musical e a prática artística, trazendo aos jovens envolvidos uma nova perspectiva de vida com a inclusão social, o desenvolvimento artístico-musical e a formação do caráter”. A Sinfônica Mariuccia Iacovino já realizou diversas turnês internacionais.