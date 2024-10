O local onde ocorreu o acidente está lacrado, até que sejam cumpridas as exigências - Foto 134ª DP/Divulgação

O local onde ocorreu o acidente está lacrado, até que sejam cumpridas as exigências Foto 134ª DP/Divulgação

Publicado 16/10/2024 17:28

Campos – A Polícia Civil interditou nessa terça-feira (14) um brinquedo no Partage Campos Shopping (antigo Boulevard Shopping), em Campos dos Goytacazes, por medida de segurança. No local, uma menina de sete anos levou descarga elétrica e teve de ser internada no Hospital Ferreira Machado, ficando internada até o dia seguinte e passa bem.

O caso repercutiu e, segundo informações, o primeiro socorro foi prestado por familiares; a criança estaria brincando normalmente até sofrer o choque em um dos brinquedos. Com um dos braços roxo e sentindo fortes dores, foi levada imediatamente para o hospital. Há reclamação quanto à atenção dada ao problema pelo shopping. Porém, meio de nota, a direção lamenta o ocorrido e informa estar à disposição da família para oferecer todo suporte.

O caso foi registrado na 134ª Delegacia de Polícia do centro de Campos segunda-feira (14). A vítima (de iniciais M.F.S.), que reside no município de São João da Barra, passou por exames no Instituto Médico Legal (IML) e a família não descarta a intenção de processar o Partage Campos Shopping.

A delegada titular, Carla Tavares, explica que a interdição aconteceu em razão de o local não atender às exigências mínimas de segurança para as crianças que o freqüentam: “A perícia realizada no local constatou que o espaço ainda apresentava risco de um novo acidente para os frequentadores”.

MANIFESTAÇÃO - A autoridade pontua que o local permanecerá interditado, até que sejam cumpridas as normas técnicas de segurança. A direção do estabelecimento divulga: “Continuamos acompanhando a situação com atenção junto ao nosso lojista e reafirmamos nosso compromisso com a segurança e bem-estar de nossos clientes”.

A nota diz ainda: "O Partage Campos lamenta profundamente o incidente ocorrido no último sábado, 12 de outubro, envolvendo uma criança em uma das operações locadas no empreendimento. Desde o primeiro momento, todas as medidas necessárias foram tomadas para garantir o pronto atendimento e a segurança da criança”.

O esclarecimento enfatiza: “Nossa Brigada de Emergência foi acionada imediatamente, prestando os primeiros socorros de forma ágil e profissional, além de disponibilizarmos o ambulatório para maior conforto da família. Ressaltamos que seguimos à disposição da família para oferecer todo o suporte necessário”