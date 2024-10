Os alunos da unidade ligada à Faetec de Campos inscreveram cerca de 40 projetos inovadores - Foto Divulgação

Os alunos da unidade ligada à Faetec de Campos inscreveram cerca de 40 projetos inovadores Foto Divulgação

Publicado 15/10/2024 01:42

Campos - Promovida pelo Porto do Açu, em São João da Barra (RJ), o HackAçu acaba de reconhecer o alto engajamento da Escola Técnica Estadual João Barcelos Martins, de Campos dos Goytacazes (RJ), unidade da Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec), que conquistou o primeiro lugar.

Trata-se de um dos maiores eventos de inovação do norte do Estado do Rio de Janeiro - uma maratona de inovação online gratuita que envolve profissionais de diversas áreas visando inovar na criação de soluções para problemas específicos. Os alunos da escola campista foram os que apresentaram o maior número de projetos, cerca de 40.

A premiação inclui um robô sumo, curso de robótica e garante aos alunos a oportunidade de competir no Goytacon, festival de cultura que acontecerá no próximo dia 19 na Universidade Cândido Mendes do município. A cogestora, Cleide Ferreira, ressalta que o evento contou com participação de vários locais do país.

“Nossa escola foi destaque em engajamento porque tivemos o maior número de alunos participando de todo o território brasileiro”, comemora a cogestora realçando: “Nossos alunos se empenharam muito, e estão com projetos incríveis”.

Cleide explica que os projetos foram divididos em Educação, Mobilidade Urbana e Ecoturismo Regional: “Cada uma das áreas da competição terá um grupo vencedor, com direito a premiações com notebooks para os alunos participantes e seus professores”.

De acordo com a cogestora, os estudantes da João Barcelos Martins estão concorrendo nas três categorias. Quanto ao resultado final, ela aponta que será divulgado nesta quarta-feira (16), podendo ser conferido através de publicação no site https://hackacu.com.br/.