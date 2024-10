Fátima Pacheco (primeira da foto) articulou a reunião; Patrício Cordeiro (a última) representou Campos - Foto Divulgação

Publicado 15/10/2024 16:31 | Atualizado 15/10/2024 16:50

Campos/Região – Com foco no fortalecimento regional, representantes de municípios integrantes do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) participaram, nesta terça-feira (15), de reunião online com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo.

Articulada pela presidente do Cidennf, a prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, defendeu a parceria estratégica como ferramenta importante na consolidação da Rota Caminhos do Açúcar, projeto desenvolvido pelo consórcio envolvendo produtos turísticos prontos para comercialização.

O avanço do projeto ganhou espaço significativo na reunião; inclusive, segundo Fátima Pacheco, já conta com produtos turísticos prontos para o mercado, operadores definidos, política de comissionamento e itinerários bem estruturados.

A presidente explica que o projeto se baseia no turismo de base comunitária, onde as ações locais desempenham um papel crucial para o sucesso. “Também foram apresentadas a qualificação dos profissionais e a reestruturação das agências de receptivo, além da parceria com instituições para oferecer cursos de guia de turismo regional”, ressume.

Fátima avalia que a discussão desta terça-feira foi mais um passo significativo com o apoio e a participação ativa dos municípios envolvidos: “Através da liderança do Marcelo Freixo, presidente da Embratur, estamos ganhando ainda mais amplitude e abrindo novos caminhos para o desenvolvimento do projeto”.

Outra observação da prefeita é que “esses esforços reforçam a importância da capacitação, uma vez que o turismo é uma atividade regulamentada e demanda profissionais qualificados para crescer”. Ela destaca que o Festival Caminhos do Açúcar, que integra a Rota e movimenta a economia regional, é um projeto que deu muito certo.

GRANDE MOTOR - “Reunimos empreendedores do norte/noroesate, atraímos turistas e geramos renda para os participantes”, pontua a presidente citando ainda city tours em várias cidades: “Foi um sucesso para os visitantes e a economia local", acrescenta destacando o apoio da Alerj, de deputados e do Ministério do Turismo.

Marcelo Freixo reforça a constatação de Fátima Pacheco. Ele exalta o trabalho do Cidennf no desenvolvimento econômico regional a partir de metas turísticas: "O turismo pode ser o grande motor de geração de emprego e renda no século 21. O potencial do Rio de Janeiro não está restrito à capital, e é essencial que consigamos expandir outros destinos para que eles ganhem destaque internacional”.

O presidente da Embratur assinala que há um imenso potencial de negócios, ecoturismo e diversidade nas duas regiões: Estamos aqui para apoiar e fortalecer esse movimento", enfatiza. A secretária de Turismo de Campos dos Goytacazes, Patrícia Cordeiro, representou o município.

Entre os demais participantes, estavam a prefeita de Cardoso Moreira, Geane Vincler; os prefeitos Leo Pelanca (Italva), Heriberto Pereira (Itaocara), Paulo Sérgio Cyrillo (Bom Jesus do Itabapoana); além de representantes dos municípios de Macaé, Aperibé, Varre-Sai e Santo Antônio de Pádua. O Cidennf é formado por 31 municípios das regiões norte e noroeste.