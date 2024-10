Os produtos adquiridos através da agricultura familiar garantem uma alimentação de qualidade - Foto César Ferreira/Secom

Os produtos adquiridos através da agricultura familiar garantem uma alimentação de qualidade Foto César Ferreira/Secom

Publicado 16/10/2024 18:23

Campos – Priorizando a agricultura familiar, com foco na merenda da rede municipal de ensino, a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct) de Campos dos Goytacazes (RJ) abriu, nessa terça-feira (15), edital de chamamento público para aquisição de gêneros alimentícios de qualidade.

A iniciativa está inserida no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) vale pelo período de seis meses. O edital com as regras e critérios está publicado no Diário Oficial do Município, postado no portal da prefeitura. Poderão participar grupos formais, informais ou fornecedores individuais.

A subsecretária de Gestão Orçamentária e Finanças, Carla Patrão, orienta aos interessados que documentação para habilitação e o Projeto de Venda deverão ser apresentados a partir desta quarta-feira (15) até quatro de novembro, das 9h às 17h, no protocolo da secretaria.

Quanto à abertura dos envelopes, Carla Patrão informa que está prevista para o dia cinco de novembro, às 10h, no auditório da prefeitura (Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, 47, Parque Santo Amaro).

Pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação do edital de chamada pública e seus anexos a subsecretária indica: “Deverá ser enviado, por meio do endereço eletrônico, para nutricao@edu.campos.rj.gov.br, até 29 de outubro de 2024 às 12 horas”.