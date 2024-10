Nicole é uma conquistadora de medalhas e se prepara para encerrar o ano ampliando a coleção - Foto Divulgação

Publicado 18/10/2024 15:44

Campos - A nadadora Nicole de Thuin, 14 anos, vem se destacando em competições pelo Brasil. Ela é de Campos dos Goytacazes; mas atleta do Flamengo e da seleção do Estado do Rio de Janeiro.

Esta semana, Nicole conquistou quatro medalhas, sendo duas de ouro e duas de prata, no Campeonato Internacional Infanto Juvenil de Natação - Troféu Chico Piscina, que reuniu os melhores atletas brasileiros e de países da América Latina, como Argentina, Uruguai e Chile, no Parque Aquático de Mococa, em São Paulo.

A atleta competiu pelo Estado do Rio. As duas medalhas de ouro foram no revezamento 4x100 livre e medley; as de prata ela conquistou nos 50 e 100 metros livre. As disputas terminaram nessa quinta-feira (17).

A delegação do Estado do Rio obteve 277 pontos, enquanto a de São Paulo ficou em primeiro lugar no resultado final, com 419; a da Argentina marcou172. Nicole ainda participa este ano de mais duas grandes competições.

OLIMPÍADAS - Entre os dias 12 a 16 de novembro a atleta estará representando o estado no Campeonato Brasileiro de Natação, em Vitoria/Espírito Santo. Já no período de dois a nove de dezembro ela participa dos Jogos Sul Americanos Estudantis, na Colômbia.

Nos Jogos Estudantis Brasileiros (JEB) 2024, que aconteceu no início do mês de outubro, em Recife, a campista foi campeã nas provas de 50 e 100 livres, batendo recorde na segunda, com o tempo de 100,34 seg; também conquistou três medalhas de prata no revezamento.

Nicole é filha do ex-atleta da seleção brasileira de natação Raphael Thuin. Dedicada nos treinamentos e perseverante, ela revela que seu principal objetivo é chegar às Olimpíadas. A adolescente treina sob o comando técnico Jacy Salles, na piscina do Clube Saldanha da Gama, em Campos, onde funciona o Polo Avançado do Flamengo.