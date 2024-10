Joaquim Paz é um dos palestrantes; ele contraiu câncer de mama e passou por cirurgia - Foto Divulgação

Joaquim Paz é um dos palestrantes; ele contraiu câncer de mama e passou por cirurgia Foto Divulgação

Publicado 19/10/2024 13:10

Campos - Homens também podem ser acometidos de câncer de mama. O assunto será detalhado na próxima terça-feira (22), durante live da Universidade Cândido Mendes (Ucam), com início às 18h, pelo instagram @ucam.oficial. O tema é “Mitos e Verdades sobre Câncer de Mama em Homens e Mulheres”.

Um dos participantes é Joaquim Paz (ex-aluno da Ucam, que contraiu câncer de mama e passou por cirurgia, radioterapia e quimioterapia. Ele é administrador de empresas e voluntário da Associação dos Amigos da Mama (Adama).

Também estão confirmadas Thereza Cypreste, membro da Sociedade Brasileira de Mastologia, idealizadora da Adama em Niterói, autora do livro “E agora, o que é que eu faço?”; e Constança Madureira, coordenadora do Núcleo de Resolução de Conflitos da Ucam.

Thereza Cypreste explica que a mama do homem é igual a da mulher: “A única diferença do homem é que ele não amamenta; então, não precisa de projeção mamária. Se ele não amamenta, não precisa ter reservatório, mas a matéria prima é a mesma. Por isso que o homem pode ter câncer”.

A idealizadora do Adama ratifica a orientação de que “homens também precisam procurar o mastologista porque é o especialista da medicina que atende, faz o diagnóstico e tratamento dessa área do corpo. O Instituto Nacional do Câncer (Inca) aponta o de mama como segundo tumor mais comum entre as mulheres”.

De acordo com a universidade, a live faz parte da programação da cidade em prol do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a importância da prevenção, diagnóstico precoce e tratamento do câncer de mama que dados do Inca apontam como o segundo humor mais comum entre as mulheres e o mais letal”, resume.