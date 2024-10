Wladimir Garotinho reuniu no mesmo espaço, em oração, pastores evangélicos e bispos católicos - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 21/10/2024 17:05

Campos - “Mais do que a gente trabalhar, do que a gente pedir é a gente agradecer. Então, a gente está aqui em um culto de gratidão por mais um período que Deus nos permitiu estar à frente dessa cidade”. A manifestação é do prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, durante culto ecumênico, nesta segunda-feira (21), na sede do governo municipal.

A cerimônia antecedeu a XXVI Semana do Servidor, cujas atividades começam nesta terça-feira (22), a partir das 8h30. O culto foi ministrado pelos pastores Max Fernandes, Sandro Reis, apóstolo Paulo Velasco, Éber Silva; e pelos bispos católicos Dom Roberto Ferrería Paz e Dom Fernando Rifan.

Wladimir afirmou que fez questão de – juntamente com a primeira-dama Tassiana Oliveira e o vice-prefeito Frederico Paes – fazer o culto na prefeitura. “Primeiro, eu consultei o jurídico, e o jurídico disse que podia. Poderia ter feito em qualquer outro local; mas, acho que é muito simbólico ser feito neste local, porque é daqui que partem as diretrizes para essa cidade”.

O prefeito clamou para que Deus que possa cada vez mais abençoar o governo: “Àqueles que trabalham na prefeitura, para que a gente tome as decisões certas, mesmo que duras, muitas vezes, mas as decisões certas para que essa cidade se mantenha de pé e dê mais qualidade de vida para todos os campistas”.

Ao citar o slogan de campanha ‘o trabalho só começou’, Wladimir se emocionou: “Quem olha para o resultado eleitoral que tivemos pode achar que a eleição foi fácil; mas não. Nós sabemos quantas lágrimas derramadas, quantos joelhos dobrados no chão, quantas noites sem dormir. Obrigado a vocês que estão aqui. E eu queria fazer um alerta, até porque foi o slogan da campanha, só começou”.

“Se preparem. Não será fácil. Temos muitos desafios pela frente, temos uma população que espera de nós agora. A comparação é com a gente mesmo”, ressaltou Wladimir concluindo: “O sarrafo está mais alto, a cobrança vai ser mais alta. O que o povo espera de nós, ao final de tudo, é uma cidade melhor para se viver. E é para isso que nós vamos trabalhar”.

GRANDE DESAFIO - Frederico Paes observou que o prefeito enche o peito “para falar de uma rua pequenininha lá no finalzinho de Guarus que ele asfaltou e que, carinhosamente, ele fala que nós asfaltamos”. E exaltou: “Mas quem foi lá cuidar daquela ruazinha foi o Wladimir. Isso é cuidar das pessoas”. O pastor Max Fernandes concordou que é um grande desafio a vencer.

“É bom lembrarmos que ninguém constrói nada sozinho. Quando juntos estamos, tudo tende a ser melhor e poderoso” defendeu o pastor comentando (com foco no início do governo Wladimir): “E eu me lembro naquele coreto, quando eu tive a oportunidade de orar e consagrar essa caminhada que os irmãos iriam começar. Quando entramos no gabinete, eles não tinham a dimensão do que estava por vir”.

Fernandes destacou: “Me lembro que a mensagem do Senhor que eu pude dizer a ambos foi: acreditem na vocação que vocês receberam e busquem a Deus em todas as circunstâncias”. Dom Roberto Ferrería sugeriu que Wladimir não perca a capacidade de ouvir.

O bispo reforçou: “É muito importante para este segundo mandato nunca perder o canal da escuta, do diálogo, da presença, do abraço com as pessoas, especialmente as mais humildes e as que têm mais dificuldade de chegar às vezes aos seus ouvidos. É muito importante assumir a figura do servo, o servo compassivo. Eu não vejo hoje a figura do político separada da figura do cuidado com as pessoas”. Participaram também vereadores, secretários e servidores.