Em visita ao HFM, Wladimir reforçou apelo: "A doação de sangue de cada pessoa salva a vidas" Foto César Ferreira/Secom

Publicado 19/10/2024 19:23 | Atualizado 19/10/2024 19:31

Campos – O Hemocentro Regional de Campos dos Goytacazes (RJ) enfrenta forte escassez de sangue, impactando diretamente a realização de cirurgias no Hospital Ferreira Machado (HFM), onde funciona.

As campanhas de conscientização englobam todos os municípios servidos pela unidade; porém, o número de doadores continua muito abaixo do esperado. O prefeito de Campos, Wladimir Garotinho visitou o HFM neste sábado (19) e aproveitou para reforçar apelo que tem feito em suas redes sociais.

“Estamos com falta de sangue no estoque do Hemocentro e algumas cirurgias estão precisando ser suspensas; isso afeta seriamente os pacientes que dependem de operação”, ressalta Wladimir. Ele pede aos doadores quem ainda não é doador que compareçam ao HRC: “A doação de sangue de cada pessoa salva a vidas”, apela.

A assistente social do Hemocentro, Maria Gonçalves, reforça o pedido à população. “Apesar dos nossos esforços, o número de doadores não aumentou como esperávamos. Continuamos atendendo apenas emergências, enquanto muitas cirurgias importantes estão sendo canceladas. Precisamos da solidariedade das pessoas para mudar esse cenário. Cada doação pode salvar uma vida”, explicou.

O prefeito lembra que, assim como o HRC, o Ferreira Machado atende quase todas as cidades do norte/noroeste. A assistente social do Hemocentro, Maria Gonçalves, reforça o pedido à população e assinala que a média diária de doações está abaixo de 20: “O mínimo necessário para atender à demanda de 25 hospitais da região é de 70”, pontua.

URGÊNCIA - Maria Gonçalves enfatiza que as cirurgias que exigem transfusões de sangue, tanto no HFM quanto em outras unidades hospitalares, continuam sendo adiadas indefinidamente. “Apesar dos nossos esforços, o número de doadores não aumentou como esperávamos; estamos atendendo apenas emergências, enquanto muitas cirurgias importantes estão sendo canceladas”.

O HRC funcionando diariamente, inclusive finais de semana e feriados, das 7h às 18h; os pontos de coleta itinerantes foram ampliados, para facilitar o acesso da população. A agenda da unidade móvel até o final do mês está definida com coletas no Sesi de Itaperuna (dia 22), Senai Campos (24); Faculdade Metropolitana São Carlos de Bom Jesus do Itabapoana (29); e Sesi de Macaé (31).

“Com a continuidade da crise, a necessidade por doadores de sangue é ainda mais urgente”, observa a assistente social realçando que a doação de sangue não beneficia apenas pacientes em estado crítico, ela permite que cirurgias sejam realizadas, transfusões ocorram em segurança e vidas sejam salvas.

Para ser um doador há exigências, como a pessoa estar em boas condições de saúde; pesar mais de 50 quilos e ter entre 16 e 69 anos; não é necessário estar em jejum, mas alimentos gordurosos devem ser evitados nas três horas anteriores à doação. A visita do ônibus de coleta pode ser solicitada pelos telefones (22) 98173-0463 ou (22) 98175-2599, ou pelo e-mail socialhemo2021@gmail.com.