Wladimir anunciou nesta terça-feira a antecipação do salário, que normalmente é pago no último dia do mês - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 22/10/2024 18:32 | Atualizado 22/10/2024 18:57

Campos – Os servidores públicos municipais de Campos dos Goytacazes (RJ) vão passar o seu dia com dinheiro na conta; o prefeito Wladimir Garotinho determinou a antecipação do pagamento de outubro, do dia 31 para 28, próxima segunda-feira. Também, será ponto facultativo nas repartições públicas do município.

Wladimir lembra que o pagamento do funcionalismo de Campos é efetuado no último dia útil de cada mês e que a antecipação será para homenagear os servidores: “Todo mundo com dinheiro na conta no dia 28 para curtir com a família esse dia. Vamos seguir juntos trabalhando por essa cidade que é de todos nós”, com muito amor e compromisso”.

De acordo com o secretário de Administração e Recursos Humanos, Fellipe Augusto Almeida, com o pagamento, estarão sendo injetados cerca de R$ 137 milhões na economia local: “Receberão, no mesmo dia, servidores do quadro efetivo, cargos comissionados, prestadores de saúde e estagiários”.

Almeida destaca que a prefeitura segue cumprindo o calendário e pagando aos servidores dentro do mês trabalhado e, também, contribuindo para aquecer a economia, “já que boa parte dos recursos é destinada, principalmente, a setores como comércio e serviços”.

O secretário destaca que outubro é um mês muito especial para a administração pública, por ser o mês do servidor: “Estamos com a programação da Semana do Servidor para homenagear os profissionais da prefeitura de Campos, que fazem a máquina pública funcionar. Nossos servidores estão em todas as repartições públicas municipais para servir à nossa população com qualidade”.

Outro ponto destacado por Almeida é que desde 2021, os servidores recebem o pagamento em dia e, de forma antecipada, o 13º salário: “A folha de pagamento do funcionalismo da Prefeitura de Campos representa mais de R$ 100 milhões, por mês, e em junho, com a primeira parcela do 13º, ultrapassou os R$ 169 milhões. É um valor expressivo que contribui e muito para fazer a nossa economia girar”.

“Todo trabalhador quer receber seu pagamento em dia”, pontua o secretário enfatizando que é direito de quem trabalha e dever do gestor, manter esse compromisso: “O município possui uma grande extensão territorial e temos servidores em todas as regiões fazendo as creches, escolas, unidades de saúde, polos do Cras, entre outros equipamentos, funcionarem e garantindo assistência à população”.