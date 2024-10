Uma das Unidades Básicas de Saúde com obras em andamento é a de Conselheiro Josino - Foto César Ferreira/Secom

Uma das Unidades Básicas de Saúde com obras em andamento é a de Conselheiro Josino Foto César Ferreira/Secom

Publicado 21/10/2024 21:01

Campos – Pelo menos seis obras ligadas à Secretaria Municipal de Saúde de Campos dos Goytacazes (RJ) deverão estar concluídas e serem entregues até o final do ano. Entre elas estão as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Conselheiro Josino, Guandu, Santos Dumont, e Santa Helena, além da Policlínica do Parque Novo Mundo e do Centro de Saúde Guarus.

“Estamos finalizando as obras das unidades de Conselheiro Josino, Guandu e Santa Helena, com previsão de inauguração para este ano”, aponta o subsecretário de Infraestrutura e Operações da Secretaria de Saúde, Genil Alves. Ele afirma que a equipe está avaliando outras duas ou três unidades para verificar a viabilidade de conclusão até dezembro.

“Atualmente, unidades de outras localidades, como Penha, Venda Nova, Morangaba, Ibitióca, Serrinha, Tócos e Lagoa de Cima também estão em processo de reestruturação”, relata acentuando que o Centro de Referência e Tratamento da Criança e Adolescente (CRTCA II), antiga Apic, está entre as obras com infraestruturas sendo melhoradas.

Segundo Genil, o governo Wladimir reabriu mais de 40 unidades, com média de uma por mês, até agora: “Apesar dos desafios enfrentados, como a pandemia e dificuldades financeiras, conseguimos transformar a saúde de Campos. Nosso objetivo continua sendo garantir acesso à saúde e dignidade aos profissionais. Unidades insalubres prejudicam tanto o atendimento quanto a qualidade de vida dos trabalhadores”, pontua.

O subsecretário assinala que as iniciativas são parte de uma estratégia mais ampla para recuperar a infraestrutura de saúde: “A saúde de Campos estava completamente destruída e abandonada. Com as novas inaugurações, a expectativa é que a população tenha acesso a serviços de saúde de melhor qualidade e com maior conforto”, acentua.