Os livros envolvem estudantes de escolas públicas de 11 municípios da Bacia de Campos - Foto Ilustração/Divulgação

Os livros envolvem estudantes de escolas públicas de 11 municípios da Bacia de Campos Foto Ilustração/Divulgação

Publicado 26/10/2024 22:06

Campos - Por meio do projeto Navegando na Poesia, a Associação Raízes em parceria com a Petrobras, realiza na próxima quarta-feira (30), na Escola Municipalizada Doutor Francisco Manoel Pereira Crespo, em Campos dos Goytacazes (RJ), o primeiro de 15 lançamentos de livros escritos por estudantes do município.

São livros do segundo volume da coleção "Vamos brincar de poesia?", com composições feitas por estudantes de 43 escolas públicas em 11 municípios da Bacia de Campos, durante oficinas realizadas pelo projeto de 2022 a 2024. A entrega das publicações começou na última semana.

Os municípios envolvidos são Campos, Armação dos Búzios, Arraial do Cabo, Cabo Frio, Carapebus, Casimiro de Abreu, Quissamã, Macaé, Rio das Ostras, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana. Em Campos, o início do evento de quarta-feira está marcado para as 9h, sendo aberto aos familiares dos alunos.

A próxima etapa contemplará 14 escolas do município, com todos os eventos intitulados "Porto dos Poetas: Tesouro das Ondas", enfatizando o valor presente nas crianças e no seu potencial criativo. A coordenadora do projeto, Swellen Mendonça, resume que os educadores buscam mostrar a poesia para os educandos de uma forma não engessada.

“Elementos como a música, a dança, o teatro, o desenho e a brincadeira auxiliam nesse processo, ajudando as crianças a desenvolverem sua criatividade, entre outras habilidades”. Pontua Swellen acentuando que, além das oficinas, também são promovidos festivais de poesia em todas as escolas contempladas, tendo os educandos como protagonistas.

OPORTUNIDADE - Quanto aos eventos de lançamento dos livros, a coordenadora ressalta que acontecem para coroar todo o processo: “Depois de produzidas, todas as poesias passaram por uma curadoria dos educadores e da coordenação pedagógica do Navegando na Poesia”.

Swellen relata que neste volume da coleção, foram selecionados 684 autores, que agora terão a oportunidade de lançar seus livros, registrados pela Câmara Brasileira do Livro, em eventos com sessões de autógrafos e fotos junto a familiares e amigos: “Em Campos, por exemplo, há 89 autores mirins de 15 escolas, que se expressaram brilhantemente em suas produções”.

Está definido que todos os autores receberão exemplares dos seus livros, bem como as escolas e as respectivas secretarias de Educação. “Nossas ações são voltadas ao processo de ensino-aprendizagem da leitura e da escrita de forma lúdica. Em parceria com as escolas, conseguimos cumprir um dos nossos objetivos, que é o de difundir a prática literária em todos os ambientes”, realça uma das coordenadoras pedagógicas do projeto, Tatiany Arêas.

“Quando entregamos os livros e também presenteamos as escolas, estamos incentivando a prática da leitura, tanto pelos autores quanto pelos demais educandos”, valia Tatiany concluindo: “Esperamos que os ares da literatura adentrem a casa de toda a comunidade, para que os dias sejam mais leves e recheados de poesia”. Mais detalhes no site associacaoraizes.org.br/navegando-na-poesia/biblioteca-digital/.