A palestrante Nathália Moriguti abordará tema focado no neurodesenvolvimento infantil Foto Arquivo pessoal/Divulgação

Publicado 26/07/2025 15:41

Campos - Criar espaço de diálogo, análise crítica e fortalecimento das políticas educacionais voltadas à melhoria da qualidade da educação pública municipal. Os itens resumem a proposta do I Simpósio Municipal da Educação, que a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Campos dos Goytacazes (RJ) realiza segunda-feira (28) e terça-feira (29), no Teatro Municipal

Trianon, das 8h às 17h.

Vários palestrantes de renome estão confirmados; um deles é Cipriano Carlos Luckesi, que falará sobre ‘Avaliação: ato subsidiário da construção de resultados satisfatórios na prática educativa’. Cipriano é um dos maiores pensadores da educação brasileira e referência em avaliação da aprendizagem escolar.

Outros palestrantes abordarão a temática ‘Saberes em Construção: Práticas e Diálogos Sobre Alfabetização, Avaliação e Recomposição da Aprendizagem’. A secretária de Educação Tânia Alberto explica que a ideia é propor uma reflexão sobre os caminhos possíveis para o alcance das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNE), com foco na garantia da aprendizagem de todos os estudantes.

“O Simpósio está sendo organizado a partir de cinco eixos estruturantes: Avaliação; Governança e Gestão; Infraestrutura Física e Recurso Pedagógico; Formação de Gestores e Professores; e Reconhecimento e Compartilhamento de Boas Práticas”, detalha Tânia assinalando que o evento está sendo organizado pela Escola de Formação dos Educadores Municipais (Efem).

A equipe municipal do Compromisso Nacional Criança Alfabetizada (Cnca) também está envolvida na organização, com apoio do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), Trianon, Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima, Brink Mobil e Sicoob Fluminense. A médica neuropediatra, pós-graduada em Psiquiatra Infantil, Nathália Moriguti também será palestrante.

Ela vai abordar ‘O Neurodesenvolvimento Infantil: Os Estágios de Desenvolvimentos e sua relação ao Desenvolvimento Cognitivo ligados às funções executivas’. Professora especialista em Alfabetização, Letramento e Gestão Escolar, Fabiana Buexm Nagib de Mattos também estará nos debates.

ENTRELAÇAMENTO - O tema a ser tratado por ela é ‘O tempo e as infâncias: entre o relógio e o ritmo do coração’. Já à empresária, pedagoga e terapeuta integrativa, Simone Mertz Ghizi caberá falar o tema ‘Conectar para Ensinar: estratégias para uma Aprendizagem Ativa’; enquanto Wilson Heidenfelder, comunicólogo, especialista em comunicação & Oratória, detalhará ‘Presente! A presença do professor na Era da Ausência’.

A coordenadora da Efem, Talita Ernesto, enfatiza: “O simpósio oportuniza o diálogo entre práticas educativas, destaca a essência de nossa responsabilidade com cada trajetória, porque a alfabetização e a recomposição das aprendizagens são atos de escuta e de reconstrução de oportunidades”.

Talita resume que o evento educacional pretende entrelaçar caminhos, ideias, reflexões, reconexões e reconstruções: “A Escola de Formação de Educadores Municipais sensibiliza para o trabalho com a nossa essência profissional e humana acolhendo os profissionais da Educação para que, por meio de processos formativos, estejam em movimento de ensino e de aprendizagem e provoquem transformação, que resgata e impulsiona no desenvolvimento de cada aluno”.