Pneus descartados ao ar livre são criadouros em pontecial para o mosquito da dengue - Reprodução Redes Sociais

Publicado 18/02/2024 17:31

Pneus fora de uso e deixados ao ar livre são alguns dos locais mais propícios para ocorrer a proliferação do mosquito Aedes aegypti. A água acumulada neles, combinada com a parte interna protegida do sol, é ideal para o desenvolvimento das larvas do inseto, responsável pelas arboviroses, como a dengue, a zica e a chikungunya. Visando combater a proliferação do mosquito, a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Cantagalo realiza o recolhimento de pneus usados para dar a destinação correta.

A população que tiver interesse em realizar o descarte de pneus usados pode entrar em contato com a Secretaria através do contato: (22) 98107-7977 (ligações e WhatsApp).



Quem desejar manter os pneus, precisa ficar atento e tomar o cuidado de guardá-los em lugares secos e cobertos, ou cheio de areia.