Publicado 26/11/2025 11:54

Cantagalo lançou o Programa de Saúde do Trabalhador. A iniciativa tem como principal objetivo conscientizar e proteger a saúde dos trabalhadores, prevenindo acidentes e doenças ocupacionais, e promovendo bem-estar e qualidade de vida no ambiente de trabalho.



Com ações de vigilância passiva e ativa e de promoção da saúde, o Programa busca identificar e intervir nos fatores de risco, além de oferecer apoio aos trabalhadores em suas demandas de saúde e incentivar hábitos mais saudáveis no dia a dia.

Na suspeita de acidente de trabalho típico ou de agravos à saúde relacionados ao trabalho, o trabalhador deve procurar uma Unidade de Estratégia Saúde da Família (ESF) da sua área de abrangência para atendimento.

