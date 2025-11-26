Com ações de vigilância passiva e ativa e de promoção da saúde, o Programa busca identificar e intervir nos fatores de riscoImagem de freepik
Com ações de vigilância passiva e ativa e de promoção da saúde, o Programa busca identificar e intervir nos fatores de risco, além de oferecer apoio aos trabalhadores em suas demandas de saúde e incentivar hábitos mais saudáveis no dia a dia.
Cantagalo lança Programa de Saúde do Trabalhador
Objetivo da iniciativa é prevenir acidentes de trabalho
Policlínica de Cordeiro passa a oferecer atendimento odontológico noturno
Atendimento deve ser agendado diretamente na recepção da unidade de saúde
Produtores rurais têm até 30 de novembro para fazer atualização cadastral e declaração de rebanhos
Propriedades que não realizarem a atualização dentro do prazo poderão ter o trânsito de animais bloqueado, além de estar sujeitas a outras penalidades previstas na legislação
Cantagalo terá dia "D" da multivacinação para crianças e adolescentes neste sábado, 18
Ação ocorrerá em todas as as Unidades da Estratégia de Saúde da Família e no SubPosto do Bairro Novo Horizonte, das 8h às 16h.
Sebrae promove oficina para empreendedores em Euclidelândia
Evento visa ensinar técnicas práticas e estratégias eficazes para potencializar resultados e negócios
Cantagalo prepara festa para celebrar 211 anos com três dias de atrações
Expectativa é que o evento fortaleça o sentimento de pertencimento e envolva diversos segmentos da sociedade
