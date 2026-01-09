Selecionados receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 800,00, com carga horária de 6 horas diáriasGoogle maps
Prefeitura de Cantagalo prorroga prazo de inscrições para estágio de mediação escolar
Há vagas para estudantes de Pedagogia, Licenciaturas e Psicologia
Cantagalo divulga calendário semanal da vacinação pediátrica contra a Covid-19
Vacina é destinada a crianças de 5 a 11 anos
Cantagalo recebe nova remessa de escória para recuperação de estradas rurais
Doação é resultado da parceria entre a Prefeitura de Cantagalo, o Governo do Estado do Rio de Janeiro, a CSN e a CEHAB
Cantagalo dá início ao Encanto de Natal
Cortejo de Natal trouxe o Papai Noel no trenzinho, acompanhado por personagens natalinos e infantis
Cantagalo vai premiar as melhores receitas de rabanada natalina
Concurso está com inscrições abertas até sexta, dia 28 de novembro
Cantagalo lança Programa de Saúde do Trabalhador
Objetivo da iniciativa é prevenir acidentes de trabalho
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.