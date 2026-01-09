Selecionados receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 800,00, com carga horária de 6 horas diárias - Google maps

A Prefeitura de Cantagalo, prorrogou o prazo de inscrições para o estágio de Mediação Escolar. A iniciativa é voltada a estudantes que desejam atuar no ambiente educacional, contribuindo para a promoção do diálogo, da convivência e da resolução de conflitos nas escolas da rede municipal. Podem se inscrever estudantes dos cursos de Pedagogia, Licenciaturas e Psicologia, que já tenham concluído o 2º período da graduação. Os selecionados receberão bolsa-auxílio no valor de R$ 800,00, com carga horária de 6 horas diárias. O programa integra ações da gestão municipal em parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) e tem como objetivo fortalecer o ambiente escolar por meio de práticas de mediação e apoio pedagógico. Os interessados devem realizar a inscrição por meio do link disponibilizado nos canais oficiais da Prefeitura de Cantagalo disponível aqui

