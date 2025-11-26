A rabanada é símbolo de abundância e renascimentoReceitas fáceis
O concurso premiará as três melhores rabanadas. O 1º lugar receberá um day-use para duas pessoas no Ecoresort Gamela. O 2º lugar será contemplado com um almoço de domingo para duas pessoas, oferecido pela Adega Rubi e pelo Restaurante Barril. Já o 3º lugar ganhará brindes cedidos pelo comércio local. Todos os participantes também receberão certificado de participação, valorizando o envolvimento da comunidade.
A iniciativa celebra a tradição gastronômica natalina, incentiva a criatividade dos moradores e fortalece o comércio local, tornando o evento uma oportunidade de integração e valorização cultural em Cantagalo.
Data: 6 de dezembro de 2025
Horário: 19h
Premiação para os 3 primeiros colocados!
Inscrições: de 19 a 28 de novembro de 2025
No Centro Cultural Professora Amélia Thomaz — Rua Maestro Joaquim Antônio Naegele, s/nº, Cantagalo/RJ ou pelo link.
