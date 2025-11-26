A rabanada é símbolo de abundância e renascimento - Receitas fáceis

A rabanada é símbolo de abundância e renascimentoReceitas fáceis

Publicado 26/11/2025 12:03

A cidade de Cantagalo vai celebrar o Natal com sabor e tradição ao promover o 1º Concurso de Rabanada Natalina — uma oportunidade para moradores mostrarem talento na cozinha e adoçarem as festas de fim de ano. O evento acontecerá no dia 6 de dezembro de 2025, a partir das 19h, no Centro Cultural Professora Amélia Thomaz, localizado na Rua Maestro Joaquim Antônio Naegele, no Centro da cidade.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas de 19 a 28 de novembro de 2025, de forma presencial no Centro Cultural ou pelo formulário disponibilizado pela Prefeitura. Como as vagas são limitadas, os interessados devem garantir participação o quanto antes.



O concurso premiará as três melhores rabanadas. O 1º lugar receberá um day-use para duas pessoas no Ecoresort Gamela. O 2º lugar será contemplado com um almoço de domingo para duas pessoas, oferecido pela Adega Rubi e pelo Restaurante Barril. Já o 3º lugar ganhará brindes cedidos pelo comércio local. Todos os participantes também receberão certificado de participação, valorizando o envolvimento da comunidade.



A iniciativa celebra a tradição gastronômica natalina, incentiva a criatividade dos moradores e fortalece o comércio local, tornando o evento uma oportunidade de integração e valorização cultural em Cantagalo.

Serviço:



Data: 6 de dezembro de 2025