Prisão foi realizada pela Polícia Civil. - Foto: PCERJ

Publicado 29/04/2024 18:11

Carmo - Um homem foi preso, em Carmo, acusado de tentar furtar o interior de um veículo neste domingo (28). De acordo com a Polícia Civil, o indivíduo foi capturado próximo ao local do crime.

Os agentes da 112ª DP receberam uma denúncia de que um homem estava vasculhando o interior do automóvel e foram ao local. Quando testemunhas se aproximaram do veículo, o acusado largou os objetos e fugiu. A vítima confirmou o caso aos policiais, que saíram em busca do suspeito.



Em ação integrada com policiais militares, o homem foi encontrado após diligências e levado para a delegacia. Segundo apurado, ele tem diversas anotações criminais e é conhecido por praticas frequentes de furtos na região. O homem estava em liberdade há poucos dias e será, novamente, encaminhado ao sistema prisional.