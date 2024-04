Ação foi realizada por agentes da 112ª DP. - Foto: PCERJ

Publicado 20/04/2024 15:39

Carmo - Uma ação conjunta entra as polícias Civil e Militar, na última quarta-feira (17), resultou na prisão de um homem pelos crimes de participar de competição não autorizada e uso de drogas. O indivíduo foi capturado após ação integrada de inteligência.

De acordo com a Polícia Civil, o autor passou se exibindo com sua motocicleta diante dos policiais com o intuito de provocá-los. Ele teria efetuado manobras perigosas, colocando em risco as pessoas que estavam no local, além dos próprios agentes.

Na abordagem antes da prisão, um pino de cocaína foi apreendido.