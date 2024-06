Castramóvel em Carmo. - Foto: Prefeitura de Carmo

Castramóvel em Carmo.Foto: Prefeitura de Carmo

Publicado 09/06/2024 21:41

Carmo - Nesta segunda-feira (10), a Prefeitura de Carmo irá realizar o cadastro para a castração de cães e gatos no município. A ação será realizada na Praça de Porto Velho da Cunha, das 12h às 16h.

A Prefeitura Municipal de Carmo, através da Secretaria Municipal de Saúde e Vigilância Sanitária, vem informar a toda população, que no dia 03/06 até 10/06, segunda-feira, de 12h às 16h, em Porto Velho do Cunha, estará realizando o cadastro para Castração animal ( cães e gatos).



Confira os requisitos necessários para a realização da cirurgia:

- Peso do animal: 2 a 25 kG;

- Não pode estar no Cio e nem prenha;

- Não ser Braquecefalico;

- Vacinado;

- Livre de parasitas (carrapatos e pulgas);

- o animal deverá estar em jejum de 12hs

- Comprovante de residência;

- CPF do tutor



Antes do procedimentos, os animais irão passar por avaliação médica veterinária.