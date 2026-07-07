Carmo - A Light realiza, nesta semana, uma ação de atendimento itinerante à população em Carmo. O serviço irá ocorrer na quinta-feira (10), na Avenida Mário Mesquita, 84, no Centro, das 10h às 15h.
Por meio da Agência Móvel, os clientes poderão acessar os principais serviços da empresa, como negociação de débitos, solicitação da Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), troca de titularidade, emissão de segunda via da conta e orientações sobre consumo consciente e seguro de energia.Também estão previstas ações de eficiência energética, com destaque para a troca de lâmpadas antigas por modelos LED, mais econômicos e sustentáveis.
Além do atendimento presencial, os consumidores também podem acessar os serviços da empresa por meio dos canais digitais disponíveis 24 horas, como a Agência Virtual, o aplicativo ‘Light Clientes’ e o WhatsApp: (21) 99981-6059.
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