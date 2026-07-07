Agência Móvel da Light estará em Carmo - Foto: Divulgação

Agência Móvel da Light estará em CarmoFoto: Divulgação

Publicado 07/07/2026 16:16

Carmo - A Light realiza, nesta semana, uma ação de atendimento itinerante à população em Carmo. O serviço irá ocorrer na quinta-feira (10), na Avenida Mário Mesquita, 84, no Centro, das 10h às 15h.

