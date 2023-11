Prefeito assinou a manifestação de repúdio contra a empresa - Foto: Divulgação

Publicado 28/11/2023 12:31

Casimiro de Abreu - O prefeito Ramon Gidalte, juntamente com diversos prefeitos do Estado do Rio de Janeiro, marcou presença segunda-feira (27) no Theatro Municipal de Niterói para abordar questões relacionadas à prestação de serviços pela Enel, concessionária responsável pela distribuição de energia em 66 municípios do estado.

Diante dos prejuízos acumulados nos últimos 15 dias devido à interrupção do fornecimento de energia causada por ventanias e chuvas intensas, o prefeito Ramon Gidalte não apenas participou do encontro, mas também assinou uma manifestação de repúdio contra a empresa. Esse documento será encaminhado à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e ao Ministério de Minas e Energia.

Na terça-feira (28), a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Serviços Delegados e das Agências Reguladoras da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) está programada para realizar uma audiência pública. Nessa sessão, os presidentes das empresas Enel e Light serão convocados para prestar esclarecimentos sobre os recentes episódios de falta de energia em diversos pontos do estado.

O prefeito Gidalte expressou sua insatisfação com os serviços prestados em Casimiro de Abreu e afirmou que providências serão tomadas nos próximos dias. Durante o encontro, os prefeitos estaduais também defenderam a importância de discutir com o governo federal o modelo da nova concessão do serviço de energia no Brasil. Isso, com um foco especial no Rio de Janeiro, que concentra significativos investimentos privados destinados a impulsionar um novo ciclo de industrialização, explorando o potencial nos setores de óleo, gás e energia.

O evento contou com a participação do prefeito de Niterói, Axel Grael, do deputado federal Max Lemos, do deputado estadual Tiago Rangel, e de representantes da Secretaria Estadual de Energia e Economia do Mar.