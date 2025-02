Capacitação garantiu atendimento mais inclusivo e humanizado em Casimiro de Abreu - Foto: Divulgação

Capacitação garantiu atendimento mais inclusivo e humanizado em Casimiro de AbreuFoto: Divulgação

Publicado 01/02/2025 20:15

Casimiro de Abreu - No Dia Nacional da Visibilidade Trans, celebrado em 29 de janeiro, a Secretaria de Assistência Social de Casimiro de Abreu promoveu uma capacitação voltada para servidores da Saúde e da Assistência Social. O evento, conduzido pela equipe do Centro de Cidadania LGBTI+ Baixada Litorânea, abordou boas práticas no acolhimento e atendimento humanizado da população LGBTI+.

O treinamento reforçou as diretrizes do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo atendimento sem discriminação por orientação sexual, identidade de gênero ou condições socioeconômicas. A secretária de Assistência Social, Priscila Bonifácio, ressaltou que o compromisso dos servidores públicos deve ser com os direitos de todos os cidadãos.

O Centro de Cidadania LGBTI+, sediado em Arraial do Cabo, oferece apoio jurídico, psicológico e social a toda a Baixada Litorânea.

Capacitação garantiu atendimento mais inclusivo e humanizado em Casimiro de Abreu Foto: Divulgação