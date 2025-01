Litoral fluminense será palco de mais uma etapa da corrida que reúne atletas e entusiastas do esporte - Foto: Ilustração

Litoral fluminense será palco de mais uma etapa da corrida que reúne atletas e entusiastas do esporteFoto: Ilustração

Publicado 24/01/2025 12:25

Casimiro de Abreu - Os apaixonados por corrida de rua já podem se preparar, porque a segunda etapa da Corrida Intermunicipal Barra de São João x Rio das Ostras promete movimentar o litoral no dia 2 de fevereiro. O evento, parte da programação esportiva do Sesc Verão 2025, contará com desafios para todos os níveis de condicionamento, desde uma caminhada leve de 3km até a corrida de 7km. Já o trajeto mais longo, de 16km, terá como ponto de retorno a paradisíaca Praia da Tartaruga, um dos cartões-postais de Rio das Ostras.

A largada será às 7h, em frente à arena do Sesc Verão, no Praião de Barra de São João. Além do desafio esportivo, os participantes poderão aproveitar as paisagens naturais ao longo do percurso. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas online pelo Ticket Sports, no valor de R$ 49,90 mais taxa.

Os atletas inscritos receberão um kit especial com camisa personalizada, número de peito, chip de cronometragem, hidratação e frutas após a prova. Os três primeiros colocados das categorias 7km e 16km, tanto no masculino quanto no feminino, serão premiados. A entrega dos kits ocorrerá no Sesc Verão de Barra de São João, no dia 1º de fevereiro, das 9h às 17h.

A prova terá duração máxima de três horas, e os atletas que não estiverem dentro do tempo estabelecido serão retirados do percurso. O evento é realizado pelo Sesc Rio, com apoio das prefeituras de Casimiro de Abreu e Rio das Ostras, Sindicomércio, Inter TV e Anda Esportes.