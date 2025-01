Roberta Campos e Paralamas do Sucesso se apresentam neste final de semana no Praião - Foto: Divulgação

Roberta Campos e Paralamas do Sucesso se apresentam neste final de semana no Praião Foto: Divulgação

Publicado 16/01/2025 16:05

Casimiro de Abreu - A 7ª edição do Sesc Verão 2025 chega com tudo à Costa do Sol, trazendo uma programação diversificada e gratuita para moradores e turistas. Entre os dias 17 de janeiro e 2 de fevereiro, a Praia de Costazul, em Rio das Ostras, e o Praião da Barra de São João, em Casimiro de Abreu, serão palco de atividades esportivas, shows e ações de conscientização ambiental.

O destaque esportivo fica por conta do Jogo das Estrelas, no dia 19 de janeiro, reunindo ídolos do futebol como Mauro Galvão e Carlos Germano. Já na música, grandes nomes como Roberta Campos (18/01), Paralamas do Sucesso (19/01) e Nando Reis (26/01) prometem agitar o público. Artistas locais e DJs também fazem parte da festa, garantindo entretenimento para todos os gostos.

Além disso, o evento promove a instalação interativa “Maré de Luz” e mutirões de limpeza, reforçando a importância da sustentabilidade.