Publicado 11/01/2025 11:00 | Atualizado 11/01/2025 11:01

Casimiro de Abreu - Nesta sexta-feira (10), foi dada a largada para o Sesc Verão 2025 em Barra de São João, distrito de Casimiro de Abreu. O evento promete movimentar o turismo e a economia local, consolidando-se como um dos principais projetos culturais e esportivos da região. A programação foi apresentada em uma coletiva de imprensa no auditório do Centro Administrativo Célio Sarzedas, revelando uma série de atrações que irão animar as duas cidades envolvidas: Barra de São João e Rio das Ostras.

O Sesc Verão 2025 acontecerá entre 17 de janeiro e 02 de fevereiro, no Praião, e contará com experiências recreativas, encontros com ídolos do esporte, e shows de artistas renomados nacionalmente, como Roberta Campos (18/01), Paralamas do Sucesso (19/01) e Nando Reis (26/01). Outras atrações musicais ainda serão confirmadas pelo Sesc RJ.

Além da programação musical, o evento também trará uma arena esportiva e diversas atividades ao ar livre, como torneios de beach tennis, skate, aulões de yoga e ritmos, exposições, ocupações literárias, distribuídas ao longo de três finais de semana e com um total de nove shows musicais.

Entre os destaques esportivos está a presença do time Sesc Flamengo de Vôlei, comandado pelo técnico Bernardinho, além das duplas de vôlei de praia do Sesc Botafogo e o tradicional Jogo das Estrelas, que contará com a participação de grandes nomes do futebol, como Carlos Germano, Válber, Jean, Leandro Ávila, Gottardo, Odvan, Sorato, Mauro Galvão, Túlio Maravilha, entre outros.

Adriana Grillo, secretária de Turismo e Eventos, destacou a importância do projeto para a região. “Estamos muito animados com esta parceria com o Sesc RJ por mais um ano juntos. É um evento que amplia nossa oferta de entretenimento, valoriza nossa cultura e dá aos jovens e atletas a oportunidade de vivenciarem momentos únicos com grandes nomes do esporte brasileiro. A programação musical de renome nacional atrai ainda mais turistas, o que impacta diretamente nossa gastronomia e o setor de serviços turísticos, gerando emprego e renda para a população.”

O prefeito em exercício, Marquinhos da Vaca Mecânica, também ressaltou os benefícios econômicos do evento. “O Sesc Verão é muito mais que um evento, é uma injeção econômica no município. Em 2024, Barra de São João recebeu 20 mil turistas durante os três finais de semana, gerando uma movimentação econômica de 11 milhões de reais. Para este ano, a expectativa é de uma movimentação de 20 milhões, beneficiando nossos comércios, pousadas e restaurantes.”

A coletiva contou ainda com a presença de autoridades como o secretário de Esporte e Lazer de Casimiro de Abreu, Cosme Batista; o secretário de Desenvolvimento Econômico e Turismo de Rio das Ostras, Rodrigo Peleteiro; o presidente do Sindicomércio, Marcelo Ayres; e o gerente do Sesc Nova Friburgo, Bruno Scatena.