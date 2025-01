Dinheiro e material apreendido durante operação policial no Jardim Aparecida, em Casimiro de Abreu - Foto: Divulgação

Dinheiro e material apreendido durante operação policial no Jardim Aparecida, em Casimiro de AbreuFoto: Divulgação

Publicado 03/01/2025 11:39

Casimiro de Abreu - Durante patrulhamento no bairro Jardim Aparecida, em Casimiro de Abreu, policiais militares detiveram um homem suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. O suspeito, que estava em uma bicicleta, tentou fugir ao perceber a aproximação da viatura, arremessando um pino de cocaína no telhado de uma residência.

Após a abordagem, a guarnição encontrou R$550 em espécie e um celular em posse do acusado. Durante buscas na área, o pino de cocaína foi localizado. Questionado sobre o dinheiro, o suspeito confessou que era proveniente do tráfico.

O material apreendido e o suspeito foram encaminhados à 121ª Delegacia de Polícia. Após análise da autoridade policial, o homem foi autuado e permaneceu detido por envolvimento em atividade ilícita.