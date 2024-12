Materiais apreendidos durante a operação policial no Centro de Casimiro de Abreu - Foto: Divulgação

Publicado 27/12/2024 13:55

Casimiro de Abreu - Durante patrulhamento de rotina no Centro de Casimiro de Abreu, agentes identificaram uma movimentação suspeita na região do "Padre Paco". Um homem, ao avistar a viatura, tentou fugir e arremessou uma sacola no telhado de uma residência. Após perseguição, o suspeito foi detido, e o conteúdo da sacola foi recuperado.

Foram encontrados 28 pinos de cocaína, três buchas de maconha, R$170 em espécie e um celular. Após a abordagem e constatação dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 121ª Delegacia de Polícia. O material foi apresentado às autoridades, e o homem permaneceu preso por envolvimento com tráfico e associação criminosa.