Novo posto do Detran em Barra de São João promete atendimento mais acessível à população localFoto: Divulgação

Publicado 20/12/2024 15:40 | Atualizado 20/12/2024 15:40

Casimiro de Abreu - A população de Barra de São João agora conta com um novo posto de atendimento do Detran-RJ, inaugurado nesta sexta-feira (20). Localizado no Centro Administrativo Célio Sarzedas, no bairro Vila Campo Alegre, o espaço foi criado em parceria com a Prefeitura de Casimiro de Abreu e promete facilitar o acesso a serviços essenciais.

Entre os atendimentos disponíveis, destacam-se a emissão da primeira e segunda vias da carteira de identidade e do Cartão PCD (Pessoa com Deficiência). O objetivo é oferecer mais comodidade e agilidade, sem necessidade de agendamento prévio. O atendimento começará no dia 26 de dezembro, funcionando de segunda a sexta-feira, das 9h às 17h.

A inauguração reuniu autoridades como o prefeito Ramon Gidalte e o vice-presidente do Detran-RJ, André Mônica. Durante o evento, o prefeito destacou futuras iniciativas para a região, como a implantação de um posto de identificação civil para recém-nascidos no Hospital Municipal Ângela Maria Simões Menezes.

"Estamos trazendo um serviço fundamental para os moradores de Barra de São João e planejando novas ações que reforcem o cuidado com a nossa comunidade", afirmou Ramon Gidalte.

