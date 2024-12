A Igreja de São João Batista, símbolo de fé e cultura, após sua restauração em Barra de São João - Foto: Divulgação

A Igreja de São João Batista, símbolo de fé e cultura, após sua restauração em Barra de São JoãoFoto: Divulgação

Publicado 15/12/2024 12:17 | Atualizado 15/12/2024 12:18

Casimiro de Abreu - A Igreja de São João Batista, um dos mais importantes marcos históricos de Barra de São João, foi reaberta ao público após 17 anos de abandono. Em uma cerimônia emocionante realizada na sexta-feira (13), o templo do século XVII, construído em 1619, recuperou sua antiga glória após uma restauração completa que preservou seu valor histórico e arquitetônico.

Tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Cultural (INEPAC), a igreja é reconhecida como a edificação mais antiga de Casimiro de Abreu e um dos grandes símbolos culturais do município. Localizada na confluência do Rio São João com o mar, ela enfrentou décadas de deterioração que ameaçaram sua existência. A restauração contemplou desde a recuperação das fachadas, altar-mor e pisos até a revitalização da torre sineira e modernização de sistemas elétricos e hidráulicos.

A reabertura marcou um momento especial para a comunidade, com a presença de representantes religiosos, engenheiros, arquitetos e membros da sociedade civil. Luciana Garcia, presidente da Fundação Cultural, destacou o significado da obra: “Este é um triunfo coletivo, uma vitória para a memória e identidade de nossa cidade. A igreja agora se apresenta como exemplo de preservação para as futuras gerações.”

A celebração contou com apresentações culturais, como a Orquestra e Coral de Cordas da UFF e a Sociedade Musical Santa Cecília, que encantaram o público. Com sua reabertura, a Igreja de São João Batista retoma sua relevância na vida religiosa, cultural e turística da região, reafirmando seu papel como testemunha de mais de 400 anos de história e fé.