Publicado 12/12/2024 13:57

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu firmou uma parceria estratégica com o SENAI/Firjan para ampliar o acesso a cursos de qualificação profissional. O acordo prevê a oferta de mais de 240 vagas gratuitas em áreas como Auxiliar de Logística, Auxiliar de Controle e Qualidade, Auxiliar Administrativo e Almoxarifado.

As aulas estão programadas para começar em 17 de março, e as inscrições poderão ser realizadas por meio da Secretaria de Trabalho e Renda. A iniciativa busca preparar jovens e adultos para atender às demandas do mercado de trabalho, promovendo capacitação e fortalecendo a empregabilidade local.

A parceria com o SENAI/Firjan reflete o compromisso com o desenvolvimento de novas habilidades, contribuindo para a inserção no mercado e o crescimento socioeconômico da região.

Cursos gratuitos em parceria com o SENAI/Firjan abrem portas para o mercado de trabalho em Casimiro Foto: Divulgação