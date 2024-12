Motocicleta e entorpecentes apreendidos em operação em Mataruna, Casimiro de Abreu - Foto: Divulgação

Publicado 08/12/2024 10:23

Casimiro de Abreu - Uma ação policial no bairro Mataruna, em Casimiro de Abreu, reforçou o combate ao tráfico de drogas na região e resultou na apreensão de substâncias entorpecentes e de uma motocicleta utilizada na prática criminosa. Durante patrulhamento de rotina, agentes avistaram um homem próximo a uma motocicleta estacionada com a chave na ignição. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito fugiu a pé, carregando uma sacola plástica.

Na tentativa de escapar, o indivíduo entrou em uma área de mata e atravessou um córrego, abandonando a sacola durante a fuga. No interior do recipiente foram encontrados 12 pinos de cocaína e duas pedras de crack. Apesar de não ter sido capturado, o material apreendido, juntamente com a motocicleta CG Titan preta, foi encaminhado à delegacia para registro e continuidade das investigações.

A operação demonstra a atuação firme das autoridades locais para desarticular ações criminosas e garantir a segurança da comunidade.