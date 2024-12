Competidores se preparam para dois dias de pesca esportiva na orla do Praião, em Barra de São João - Foto: Ilustração

Publicado 03/12/2024 17:21

Casimiro de Abreu - A tradicional Gincana de Pesca de Barra de São João, em sua 41ª edição, promete atrair cerca de 300 atletas nos dias 7 e 8 de dezembro, na orla do Praião, no distrito de Casimiro de Abreu. Organizado pelo Clube de Pesca de Barra de São João, o evento será dividido em duas etapas e contará com categorias como geral, masculina, feminina, master, sênior e não federado.

A competição terá início no sábado, às 14h, com pesagem marcada para as 18h, seguida de confraternização. No domingo, as atividades recomeçam às 7h, com pesagem às 11h e a premiação às 13h. Os destaques incluem prêmios em dinheiro para os três melhores de cada categoria, além de um troféu especial para o maior peixe capturado e sorteios de brindes.

Clubes de pesca de cidades como Rio de Janeiro, Niterói, Maricá e até do Espírito Santo confirmaram presença. Segundo o presidente do clube, José Mauro Melo, o evento valoriza a pesca esportiva e promove integração entre os participantes. Já para o setor econômico local, a movimentação traz benefícios significativos, com dois dias de intensa atividade.