O Centro Avançado de Olhos já realiza atendimentos e cirurgias, beneficiando moradores com serviços de qualidade - Foto: Divulgação

O Centro Avançado de Olhos já realiza atendimentos e cirurgias, beneficiando moradores com serviços de qualidadeFoto: Divulgação

Publicado 30/11/2024 09:43

Casimiro de Abreu - Casimiro de Abreu passou a contar com um importante reforço na área da saúde com a inauguração do Centro Avançado de Olhos, nesta sexta-feira, 29. Localizado no terceiro andar do Centro de Imagens RX Lagos, no centro da cidade, o espaço já iniciou atendimentos e realizou suas primeiras cirurgias oftalmológicas. Equipado com tecnologia moderna e credenciado ao SUS, o centro oferece consultas, exames e procedimentos cirúrgicos para a população local.

As cirurgias, rápidas e minimamente invasivas, têm duração de 15 a 20 minutos e permitem que os pacientes recebam alta no mesmo dia, eliminando a necessidade de deslocamento para outras cidades. Com isso, a unidade não apenas otimiza custos, mas também garante maior conforto e qualidade no atendimento.

Entre os serviços disponíveis, destacam-se exames como tomografia (OCT), campo visual, retinografia, mapeamento de retina e procedimentos cirúrgicos como catarata, glaucoma, pterígio, além de injeções intravítreas e intervenções para calázio e lesões nas pálpebras.

O espaço representa um avanço significativo para a saúde municipal, fortalecendo o atendimento especializado dentro da cidade.

O Centro Avançado de Olhos já realiza atendimentos e cirurgias, beneficiando moradores com serviços de qualidade