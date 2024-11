As vagas abrangem Creche Integral, Ensino Infantil e Ensino Fundamental - Foto: Divulgação

As vagas abrangem Creche Integral, Ensino Infantil e Ensino FundamentalFoto: Divulgação

Publicado 26/11/2024 14:35

Casimiro de Abreu - A Secretaria Municipal de Educação de Casimiro de Abreu anunciou a abertura das matrículas para o ano letivo de 2025, com vagas disponíveis para Creche Integral, Ensino Infantil e Ensino Fundamental. Os pais e responsáveis devem ficar atentos às datas e procedimentos para garantir a vaga do seu filho na Rede Municipal de Ensino.

A renovação de matrícula pode ser feita entre 25 de novembro e 6 de dezembro de 2024, exclusivamente online, no site [matricula.conectacasimiroedu.net](http://matricula.conectacasimiroedu.net), das 9h às 17h. Já as pré-matrículas para novos alunos ocorrerão de 2 a 20 de janeiro de 2025, também de forma online, com início às 9h e término às 17h. O resultado das pré-matrículas será divulgado no dia 27 de janeiro de 2025, a partir das 14h, no mesmo site.

A efetivação das matrículas para os aprovados será realizada presencialmente nas unidades escolares entre 30 de janeiro e 4 de fevereiro de 2025. Para aqueles que precisarem fazer a inscrição durante o ano letivo, as matrículas estarão abertas a partir de 5 de fevereiro de 2025, também online.

É importante destacar que, para realizar o processo, é necessário ter em mãos a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) ou outro documento com foto, comprovante de residência e documento do veículo (original e cópia).