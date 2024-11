Materiais apreendidos durante operação no Jardim Aparecida - Foto: Divulgação

Publicado 24/11/2024 10:19 | Atualizado 24/11/2024 10:19

Casimiro de Abreu - Uma operação realizada no bairro Jardim Aparecida, em Casimiro de Abreu, resultou na apreensão de grande quantidade de drogas. A equipe policial, com base em informações sobre a movimentação de tráfico nas proximidades de um estabelecimento, se deslocou até uma rua. No local, suspeitos fugiram ao notar a chegada da viatura.

Durante as buscas, os agentes localizaram uma sacola contendo 123 pinos de cocaína, totalizando 742 gramas, dez pedras de crack somando 20 gramas, e uma bucha de maconha pesando dois gramas. O material foi encaminhado para a delegacia local, onde ficou registrado e apreendido pela autoridade policial.

A ação reforçou o combate ao tráfico na região e destacou a importância do trabalho de inteligência para localizar áreas de maior vulnerabilidade à criminalidade.