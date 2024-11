Sala de Cinema retorna à cidade com programação gratuita e foco em educação e sustentabilidade - Foto: Gabriel Monteiro

Publicado 19/11/2024 15:19

Casimiro de Abreu - O CINE+ Casimiro de Abreu reabre suas portas nesta quarta-feira (20), às 19h30, com a exibição gratuita do filme “Medida Provisória”, dirigido por Lázaro Ramos. O evento acontece na Praça Jadylson Marchan de Araújo, no Jardim Aparecida, e marca a reinauguração do espaço, que passou por melhorias estruturais para oferecer uma experiência ainda melhor ao público.



Além do longa de estreia, que aborda um futuro distópico em que o governo brasileiro decreta uma medida que obriga cidadãos negros a retornarem à África, o CINE+ apresenta uma programação especial. A partir do dia 28 de novembro, terá início o Festival de Cinema Italiano no Brasil, com exibições de clássicos como “Abismo de um Sonho” e inéditos como “Toquinho: Encontros e um Violão”.



Com capacidade para 87 pessoas, o CINE+ não é apenas um espaço de exibição, mas também um projeto voltado à educação e sustentabilidade. As atividades incluem debates com diretores, oficinas culturais e capacitações técnicas para jovens, alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030. O objetivo é democratizar o acesso à arte e ao conhecimento, utilizando o audiovisual como ferramenta de transformação social.



O programa já impactou mais de 200 mil pessoas em municípios como Casimiro de Abreu, Areal, Maricá, Itaocara, Guapimirim e Paraty, promovendo sessões gratuitas, debates e formação de plateias. A realização é da Quitanda Soluções Criativas e do Instituto BR, com patrocínio da Enel Distribuição Rio e apoio da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa, consolidando a iniciativa como referência em democratização cultural no estado do Rio de Janeiro.



A programação é gratuita, mas sujeita à lotação do espaço, e se apresenta como uma oportunidade única para a comunidade prestigiar produções nacionais e internacionais, enquanto participa de uma experiência cultural enriquecedora.

