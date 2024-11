Com temas que vão desde o aumento da rentabilidade e a redução dos custos de produção até a preservação de recursos hídricos - Foto: Ilustração

Publicado 19/11/2024 12:53

Casimiro de Abreu - A Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca (Semap) de Casimiro de Abreu está oferecendo um curso gratuito para capacitar e aprimorar as técnicas de produção no campo. Voltado para os produtores rurais da região, o evento visa melhorar a produtividade, reduzir custos e adotar práticas mais sustentáveis. As aulas ocorrerão em três datas e locais distintos: 25 de novembro em Ribeirão, 2 de dezembro em Visconde e 9 de dezembro em Sebastião Lan.

O curso abordará temas essenciais, como o aumento da rentabilidade agrícola, a redução dos custos de produção, a preservação de recursos hídricos e o uso responsável de agrotóxicos. O objetivo é beneficiar não apenas os agricultores, mas também o meio ambiente e a comunidade local, promovendo uma agricultura mais consciente e eficiente.

“O foco é reunir os produtores, trocar informações, tirar dúvidas e oferecer orientações práticas para que eles possam aprimorar seus conhecimentos e enfrentar os desafios do setor", afirmou o secretário de Agricultura e Pesca, Douglas Veloso. O curso também busca melhorar a qualidade de vida dos produtores e fomentar a conscientização ambiental, minimizando os impactos negativos das atividades agrícolas.

A programação do evento inclui palestras, momentos de troca de experiências e atividades práticas. A Semap convida todos os produtores locais a participar e aproveitar essa oportunidade de aprendizado. Mais informações estão disponíveis na sede da Secretaria ou pelos canais de comunicação do município.