Drogas apreendidas no Jardim Aparecida tinham embalagens com mensagens inusitadasFoto: Divulgação

Publicado 19/11/2024 10:34

Casimiro de Abreu - Uma ação policial no bairro Jardim Aparecida, em Casimiro de Abreu, resultou na apreensão de drogas com embalagens contendo inscrições inusitadas. Durante patrulhamento, uma guarnição da PM percebeu dois indivíduos em atitude suspeita. Ao notarem a presença da viatura, os suspeitos fugiram, abandonando uma sacola no local.

Ao verificar o material, os policiais encontraram 22 pedras de crack, embaladas com a mensagem "Katrine Crack 20 C.V CSM PJL", e 10 pinos de cocaína com a inscrição "Fábio Assunção pó de 15 CPX de Casimiro". O material foi apresentado na 121ª Delegacia de Polícia, onde foi registrado o caso.

A polícia segue investigando a origem dos entorpecentes e os responsáveis pela distribuição na região.