Forças de segurança em ação na ponte entre Unamar e Barra de São JoãoFoto: Divulgação

Publicado 15/11/2024 20:30

Casimiro de Abreu - Uma operação integrada mobilizou equipes da Polícia Militar da 4ª Cia, do Proeis e da Guarda Civil Municipal de Casimiro de Abreu, incluindo agentes do Canil, na ponte que liga Unamar a Barra de São João.

A iniciativa tem como objetivo intensificar o combate a práticas ilícitas e garantir a segurança da população local. Durante a operação, foram realizadas abordagens preventivas e fiscalizações direcionadas a veículos e pedestres que transitavam pela área.

Essa ação representa mais uma etapa dos esforços conjuntos entre as forças de segurança pública para fortalecer a ordem e a tranquilidade na região. As operações seguirão de forma periódica, reafirmando o compromisso com a proteção dos cidadãos.