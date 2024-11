Carreta tomba na BR-101 e bloqueia faixa em Casimiro de Abreu, exigindo desvio no trânsito - Foto: Douglas Smmithy

Carreta tomba na BR-101 e bloqueia faixa em Casimiro de Abreu, exigindo desvio no trânsitoFoto: Douglas Smmithy

Publicado 12/11/2024 15:51

Casimiro de Abreu - Uma carreta carregada com sabão em pó tombou na tarde desta terça-feira, dia 12, no km 209 da BR-101, na altura de Casimiro de Abreu, bloqueando completamente as duas faixas no sentido Espírito Santo. O acidente, segundo informações preliminares, deixou uma vítima com ferimentos leves, que foi socorrida e encaminhada à unidade hospitalar.

Para manter o tráfego, equipes da Arteris Fluminense, concessionária que administra o trecho, fizeram um desvio pelo canteiro central, desviando o fluxo para as outras pistas. Equipes de emergência seguem no local para realizar o transbordo do sabão em pó, liberando espaço para o destombamento da carreta assim que o trabalho com a carga for concluído.

Motoristas que passam pelo local enfrentam lentidão, e recomenda-se atenção redobrada para quem precisa trafegar pela região.

