Evento vai reunir mais de 130 atletas em diversas categorias no masculino e feminino.Foto: Ximiti

Publicado 08/11/2024 13:55

Casimiro de Abreu - O distrito de Barra de São João vai sediar neste sábado (09) e domingo (10) a 3ª Etapa da Liga Carioca de Downhill e Etapa Única do Estadual 2024, na tradicional pista do vulcão, no Morro São João. O evento ocorrerá das 8h às 17h.

A pista do vulcão, localizada dentro do Hotel Fazenda São João, possui uma extensão de 1800 metros, com diversos obstáculos naturais e construções que elevam o nível da pista, caracterizando em um pista rápida e ao mesmo tempo acessível a todos os competidores. O evento vai reunir mais de 130 atletas em diversas categorias no masculino e feminino.

A Liga é responsável pela produção do evento, com apoio da Prefeitura de Casimiro de Abreu, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer.

“No ano passado recebemos uma etapa da Liga Carioca neste mesmo local. O evento foi um sucesso. Esperamos repetir o feito este ano. A pista do vulcão é conhecida por sua beleza natural e pelos desafios que oferece aos praticantes desse esporte radical. Com uma vista deslumbrante, o local promete ser o cenário perfeito para a realização desta etapa”, disse Cosme Batista, secretário de Esportes, ressaltando que eventos como este movimentam o turismo e a economia local, trazendo visibilidade para a cidade e fomentando o esporte.

Downhill é uma modalidade do mountain bike que consiste em descer, com a maior velocidade possível, um percurso com diversos obstáculos e irregularidades ou uma montanha. As pistas são bem rápidas e em muitas, os ciclistas atingem velocidades de até 80 km/h.