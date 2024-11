Polícia investiga morte de jovem em Casimiro de Abreu; suspeita é de homicídio - Foto: Reprodução

Publicado 05/11/2024 05:44 | Atualizado 05/11/2024 05:44

Casimiro de Abreu - A Polícia Civil de Casimiro de Abreu investiga o caso envolvendo Gabriel da Silva Araújo, de 25 anos, encontrado sem vida em um valão no loteamento dos Tigres, no distrito de Barra de São João, no domingo (3). A vítima apresentava indícios de agressão, o que levanta suspeitas de que tenha sido vítima de homicídio.



Populares que passavam pela área se depararam com o corpo e acionaram as autoridades, que imediatamente isolaram o local para os trabalhos da perícia. A investigação agora busca pistas para entender o que teria levado à morte do jovem, enquanto agentes coletam depoimentos e informações que possam esclarecer o ocorrido.



A delegacia local solicita que possíveis testemunhas colaborem com informações sobre o caso, reforçando a importância da parceria da comunidade para garantir a segurança e apoiar a resolução do crime.